Detenen un home per envestir un cotxe dels Mossos després d'una persecució des de França fins a Darnius

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 42 anys i nacionalitat francesa, després que envestís un vehicle policial i ferís dos agents en una persecució que es va iniciar a França i que va acabar a Darnius (Alt Empordà) aquest dilluns a la tarda. L'home, que també va resultar ferit arran de la topada, transportava uns cinc quilograms de marihuana amagats en una bossa d' escombraries. Per evitar ser descobert, va conduir de manera temerària durant més de 15 quilòmetres i no es va aturar, tal i com publica aquest dimarts 'Diari de Girona', fins que el cotxe va estimbar contra els mossos.

El detingut està acusat dels delictes de lesions i atemptat contra agents de l'autoritat i d'un delicte contra la salut pública per tinença de droga. La fugida es va iniciar a França quan el conductor va intentar escapar d'un control dels gendarmes just abans de la frontera. En veure que no s'aturava, el va perseguir i van demanar suport a la policia catalana.