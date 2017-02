Detenen a Vitòria un home i la vídua d'un gihadista que planejava anar a Síria amb els seus fills

La policia ha detingut aquest dimecres a Vitòria un home marroquí retornat a Espanya des de Síria on va combatre per a Al Nusra, que captava i adoctrinava a joves a Alacant. També ha arrestat una espanyola vídua d'un gihadista, que va intentar viatjar a la zona de conflicte sirià-iraquiana amb seus quatre fills menors per unir-se a Dáesh.

L'home detingut a Vitòria, de 41 anys, és un retornat instruït militarment pel grup terrorista Al-Nusra, filial a Síria i Líban de Al-Qaida, i es dedicava a la captació de joves a la comarca guipuscoana de Tolosaldea; un dels seus adeptes va realitzar en 2013 un viatge a la zona de conflicte sirià-iraquià, on va morir dos anys després. Segons informa el Ministeri de l'Interior desenvolupava un paper clau en l'estructura d'adoctrinament, captació i reclutament a favor de Dáesh, l'objectiu últim era l'enviament d'adeptes al focus gihadista sirià-iraquiana per lluitar a favor de l'organització terrorista.

Va ser instruït militarment per Al Nusra, que va abandonar per dissentir amb alguns dels seus postulats vinculant-posteriorment a Dáesh i en els últims dos anys havia centrat la seva activitat en la captació de joves preferiblement d'origen marroquí. Buscava als més permeables, amb els quals entaulava una relació estreta, personal i gairebé diària, eludint les xarxes socials com a mesura de seguretat per evitar ser detectat.

La influència que el detingut exercia sobre els seus adeptes va propiciar que aquests abandonessin les seves famílies i entorns per viatjar a Síria i dur a terme la "jihad violenta".

Al setembre de 2013 va convèncer un jove marroquí va viatjar a Síria amb el detingut per integrar-se en l'Nusra, on tots dos van rebre ensinistrament per a l'ús d'armes de foc. El jove reclutat va morir a la zona de conflicte sirià-iraquiana dos anys després i la seva família va manifestar que abans d'iniciar la relació amb el detingut no tenia formació religiosa i no estava gens radicalitzat però que era confiat i influenciable.

La dona col·laborava amb Dáesh

La detinguda a Alacant, de 36 anys, realitzava importants t asques de propaganda a través de les xarxes socials en les que emprava consignes molt agressives i emblemes jihadistes i publicava vídeos editats per ella mateixa de caràcter extremadament violent mostrant una ideologia islamista radical a favor de la causa de Palestina. A més col·laborava amb Dáesh a través del contacte que mantenia amb un conegut reclutador al servei d'aquesta organització terrorista i ubicat a Síria.

La detinguda va arribar a realitzar tots els tràmits necessaris per desplaçar-se amb els seus quatre fills menors d'edat a la zona de conflicte i la seva intenció era reunir-se a Síria amb el seu marit, que va viatjar el 2014 per lluitar a favor de Dáesh, organització en la qual va poder ostentar un alt càrrec. Per aconseguir aquest objectiu va arribar fins i tot a denunciar la desaparició fictícia del seu marit i pare dels menors sabent que estava combatent a la zona de conflicte per poder obtenir la pàtria potestat absoluta i poder viatjar posteriorment eludint les traves legals que havia trobat.

Davant la impossibilitat de viatjar en avió des d'Espanya va emprendre amb els seus fills trajecte per carretera, via França, desistint finalment en conèixer la notícia de la mort del seu marit. Després del seu retorn de França es va instal·lar de nou a Alacant, on va iniciar una tasca molt intensa en xarxes socials d'una banda amb l'objectiu de buscar marit a través d'internet complint amb el que estableix Dáesh per a les vídues dels màrtirs de l'organització terrorista i de l'altra enaltint de manera pública la figura del seu marit com a combatent gihadista.

La detinguda manifestava un profund odi per la cultura occidental i el transmetia de manera directa als seus fills i crida l'atenció el discurs radical i violent d'un d'ells, impropi d'un menor de curta edat. En la seva vida diària emprava importants mesures de seguretat per evitar ser detectada, especialment després de la marxa del seu marit el 2014, quan el seu nom juntament amb el del combatent van aparèixer en alguns mitjans de comunicació.

Dotze gihadistes detinguts aquest any

Aquestes dues operacions continuaven obertes aquest matí sota la supervisió de l'Audiència Nacional i la coordinació de la Fiscalia amb el suport del Centre Nacional d'Intel·ligència i la Direcció General de Vigilància del Territori del Marroc.

Des 2015, any en què el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 190 terroristes gihadistes, dotze en el que va d'any.