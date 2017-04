Detenen a la cuidadora d'una dona amb Alzehimer de 81 anys per estafar-li 98.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut la c uidadora d'una dona de 81 anys malalta d'Alzheimer per estafar-li 98.430 euros a Barcelona. La investigació es va iniciar quan els familiars van denunciar que havien detectat una desviació d'una gran quantitat de diners de la víctima i apuntaven que la presumpta autora era la cuidadora, una dona de 29 anys de nacionalitat argentina.

Segons fonts policials, la treballadora va aprofitar que s'havia guanyat la confiança de la víctima per encarregar-se de diverses tasques rutinàries i aconseguir l'accés a la seva llibreta i les targetes bancàries. A partir del 2015 va començar a retirar diners que posteriorment acabaria traspassant al seu propi compte bancari i fins aquest any es va traspassar un total de 98.430 euros.

Els agents van poder comprovar que els diners ingressats per la detinguda al seu compte bancari guardaven una relació proporcional amb els diners retirats del compte de la víctima. També en va fer més evident l'autoria el fet que ingressés els diners pocs dies després d'haver-los retirat i que ho fes a la mateixa oficina, indicant-hi el concepte "salari", cosa que donava a entendre que eren despeses de feina de la dona per a qui treballava.



A banda de tots aquests reintegraments, que cada cop eren més freqüents, la detinguda va ordenar una transferència de 3.000 euros des del compte de la víctima i figurant-hi ella com a destinatària i amb el concepte “treball”. Així mateix, els familiars defensaven en tot moment que la víctima no tenia cap despesa extraordinària ni cap motivació que suposés una despesa ingent de capital.



La treballadora va ser citada a dependències policials per declarar sobre els fets, però no va saber explicar l'origen de tots aquells ingressos, motiu pel qual va ser detinguda, divendres passat. Finalment, el 8 d'abril, dissabte, va passar a disposició del jutge, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.

El cap de la Unitat d'Investigació de la comissaria de les Corts, el sergent Miquel Martí, destaca que la cuidadora va actuar amb "impunitat" durant dos anys i que va anar incrementant els reintegraments aprofitant-se que l'àvia patia Alzheimer. " Si els familiars no haguessin intervingut i supervisat els comptes, ho continuaria fent", ha assenyalat Martí en declaracions a l'ACN.



Els Mossos reben casos de cuidadors que s'aprofiten de la gent gran per estafar-los i robar-los, però el sergent puntualitza que són "puntuals". " No és habitual. Hi ha molta gent que es dedica a cuidar persones grans i que ho fan amb total professionalitat", ha afirmat.