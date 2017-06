Detenen 27 homes especialitzats en robatoris de rellotges de luxe a turistes

Els Mossos d'Esquadra han detingut 27 homes que acumulen 250 antecedents policials en diferents països i robatoris per valor total de 312.000 euros. Els arrestats, provinents d' Anglaterra i França, són els presumptes autors de 20 robatoris violents o furts contra turistes i congressistes amb alt poder adquisitiu de visita a la capital catalana. Els lladres estarien especialitzats en sostraure amb habilitat rellotges d'alta gamma a les seves víctimes, a les quals localitzaven i vigilaven en hotels i restaurants de luxe de l'Eixample i Ciutat Vella. Després marxaven ràpidament a una altra ciutat. Tot indica que els lladres s'aprofitaven de la vulnerabilitat dels estrangers i la probabilitat que, un cop al seu país d'origen, no haurien tornat a Barcelona per al judici.

Segons ha informat aquest dilluns el cap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona dels Mossos, Pere Pau Guillén Garcia, els homes detinguts no formarien part d'una organització criminal, tot i que sí que cometien un tipus de delicte que la policia ha vist augmentar des de l'octubre passat. "Es produeixen de manera habitual en totes les ciutats turístiques", ha indicat Guillén García; "El 'modus operandi' és el furt amb habilitat, però en cas que la víctima se n'adoni, també amb violència per consumar el fet".

Els rellotges, amb preus que anirien dels 500 als 120.000 euros segons el model, es venien al mercat negre en països de l'Orient Mitjà i del nord del Magrib, on hi ha una alta demanda d’aquest tipus de productes. L'inspector ha assenyalat, en aquest sentit, la importància dels receptadors per fer col·locar amb rapidesa els rellotges robats: "La gent roba perquè hi ha un mercat que compra i ven aquests rellotges. El lladre no ven, ho fa el receptador". Guillén García ha insistit que " des del punt de vista legal s'hauria d'incidir més en el paper del receptador" i ha lamentat que "la penalitat del receptador es molt baixa al nostre país".

Els Mossos han indicat que les detencions han fet disminuir el nombre de casos, però no donen la investigació per conclosa. Catorze dels arrestats ja han ingressat a presó i els altres tretze han quedat en llibertat amb càrrecs. Tres han sigut condemnats per a judici ràpid.