Detenen per homicidi imprudent el presumpte autor de la mort d’un home senegalès a Salou

Els Mossos d’Esquadra han detingut per homicidi imprudent el presumpte autor de l’ agressió a un home senegalès de 33 anys a Salou (Tarragonès) el 31 de juliol. Així mateix, els Mossos també han arrestat una de les persones que l’acompanyava en el moment dels fets per encobriment.

Els detinguts són dos homes de 23 i 34 anys de nacionalitat espanyola. Cap d’ells té antecedents, fet que ha dificultat la investigació, segons ha informat la policia catalana. Les detencions s’han dut a terme aquest dimecres al matí a Valls per part d’agents de l’àrea d’investigació criminal de la regió policial Camp de Tarragona. La investigació continua sota secret de sumari i no es descarten noves detencions.

Els fets es van produir cap a dos quarts de nou del matí a la cruïlla entre els carrers Carles Buïgas i Amposta, on la víctima, de 33 anys i de nacionalitat senegalesa, va rebre un cop de puny per part d'un altre home i va caure a terra inconscient. Fins al lloc s'hi van desplaçar els efectius dels Mossos i el SEM, que van intentar reanimar l'home però que no van poder fer res per salvar-li la vida.