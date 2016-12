Detenen una dona a l'Hospitalet de Llobregat que robava a homes després de drogar-los amb somnífers

Els Mossos han detingut una dona de 45 anys que va cometre tres robatoris violents a domicili, dos a Barcelona i un a Badalona. Segons ha informat la policia en un comunicat, la dona sempre actuava de la mateixa manera: es vestia de forma elegant, contactava amb homes d'edat avançada, se'ls guanyava la confiança i s'ho feia venir bé perquè la convidessin a casa seva. Un cop allà, els drogava i els robava diners i objectes personals.

Els Mossos asseguren que quan la dona era dins del pis, procurava mantenir un clima de confiança amb els ancians i s'oferia per fer-los el dinar o per servir-los la beguda. És llavors quan aprofitava el moment que estava sola a la cuina per abocar-hi un somnífer. D'aquesta manera, expliquen els Mossos, s'assegurava que els homes s'adormissin al cap de poca estona.

En els tres casos, les víctimes manifestaven que s'havien marejat i havien tingut episodis de somnolència severa. Quan es despertaven s'adonaven que el seu pis estava regirat i trobaven a faltar diners, a més d'altres objectes personals i aliments.

Els Mossos van poder identificar la dona i, després d'escorcollar-li el domicili, hi van trobar diversos envasos buits d'un medicament similar a l'utilitzat i un telèfon mòbil des d'on va fer dues recàrregues que dues de les víctimes havien pogut observar abans que pugessin a casa seva. La dona va passar a disposició judicial el 23 de desembre i el jutge en va ordenar l'ingrés a presó.