Detenen 18 membres d'una organització criminal que es desplaçaven en transport públic per robar en domicilis

Estaven perfectament estructurats i organitzats. Hi havia un grup que analitzava prèviament els possibles objectius que havien d'assaltar, un altre que entrava a l'edifici per comprovar la finca, un expert a obrir la porta i un altre grup que s'encarregava de consumar el robatori. Els Mossos i la Policia Nacional han detingut 18 membres d'una organització criminal especialitzada en robatoris amb força en domicilis de Catalunya. Una de les característiques del grup és que tots els integrants es desplaçaven als llocs gairebé sempre en transport públic.

Així, entre setmana anaven en tren fins a poblacions del voltant de l'àrea metropolitana (sobretot Terrassa i Sabadell) i al cap de setmana en metro, si robaven a Barcelona. La investigació va començar l'octubre de l'any passat, quan els agents van tenir constància d'un robatori amb força a Terrassa. Des d'un primer moment, els policies van identificar que els autors eren integrants d'un grup d'origen georgià ubicat al districte de Sant Martí de Barcelona.

El grup s'havia separat per formar altres grups amb persones reclutades en organitzacions que s'havien desfet i que havien arribat a Espanya directament des de Geòrgia per integrar-se a l'activitat delictiva de l'organització criminal. L'organització havia enviat un grup a Madrid, on ja s'havien efectuat diversos robatoris. Per això es va crear un equip de treball conjunt entre els Mossos i la Policia Nacional.

Els rols i les funcions dels membres de l'organització estaven perfectament definits. Hi havia un grup de persones que tenien la tasca de realitzar les visites prèvies als objectius que havien d'assaltar. Els dies anteriors al robatori s'hi desplaçaven i en feien un estudi detallat: tipus de porta d'accés a la finca, nombre de veïns a l'escala, situació de les portes a cadascuna de les plantes, tipus de porta i marca dels panys... Després col·locaven els marcadors en funció del grau de vulnerabilitat de cada habitatge.

Un altre grup es dedicava a la vigilància i al control de la zona seleccionada. El dia del robatori es desplaçaven al lloc triat i alguns dels lladres es quedaven fora per vigilar mentre els altres entraven a l'edifici per comprovar la finca i, a partir de la informació dels marcadors, saber quins pisos eren buits.

Després, l'especialista en l'obertura passava a l'acció i forçava la porta amb alguns dels mètodes habituals en els robatoris amb força: radiografia, bec de lloro, 'bumping' o amb l'ús de rossinyols. Aleshores era el torn dels autors materials del robatori.



Fins a 46 robatoris

Als arrestats se'ls atribueixen 46 robatoris amb força: 1 a Cornellà, 2 a Badalona, 11 a Barcelona, 3 a Madrid, 13 a Sabadell, 15 a Terrassa i 1 a Vic. Els agents van recuperar diverses joies, aparells electrònics d'alt valor, eines i material per forçar tot tipus de portes, càmeres per detectar moviment, diversos equips electrònics de seguiments, un dron i productes químics per a la comprovació de la puresa de les joies.

En una segona fase del dispositiu, el dia 21 de març es va detenir una persona d’origen armeni a qui el grup venia gran part dels objectes obtinguts en els robatoris.



Els arrestats van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 12 de Barcelona, que va decretar l’ingrés a presó de 16 dels detinguts, com ara el receptador, i el reingrés al CIE de Madrid d’un altre membre.