Detenen una parella de Cadaqués per deixar sola a casa la seva filla de 18 mesos i anar-se'n de festa tota la nit

La Policia Local de Cadaqués i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge una parella de la localitat, per deixar la seva filla d'un any i mig tota la matinada de diumenge sola a casa tancada, per anar-se'n de festa. Els plors del nadó han alertat els veïns que han avisat l' àvia de la criatura. La dona, aprofitant que té claus del domicili, ha estat qui s'ha fet càrrec de la petita, passades les cinc de la matinada, després que la nena hagués estat vàries hores sola a casa. Una patrulla mixta de Mossos i Policia Local ha detingut els pares cap a les set del matí, acusats d'un delicte d' abandonament de menors.

Han estat els propis pares de la criatura qui han avisat als Mossos d'Esquadra a les set del matí alertant que el nadó no era al domicili. Els agents han comprovat que la parella estava en un estat d' embriaguesa important, i han buscat testimonis per intentar esclarir els fets.

Ha estat aleshores quan una veïna ha explicat als agents que l'àvia de la criatura ha vingut a buscar-la, pels voltants de les cinc de la matinada i se l'ha emportat al seu domicili després que la nena estigués plorant tota la nit. Després la policia s'ha desplaçat fins el domicili de l'àvia, i allà han comprovat que la menor estava sana i estàlvia. Els agents han acabat detenint els pares del nadó acusats d'un delicte d'abandonament de menors.