Detenen un passatger per amenaçar que hi havia una bomba al TAV i obligar a desallotjar l'estació de Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al vespre un passatger per amenaçar que hi havia una bomba a l'interior d'un TAV, fet que va obligar la policia a desallotjar l'estació de l'alta velocitat a Girona. El noi, un jove que parlava amb accent àrab, viatjava al vagó número 7. Poc abans que el comboi arribés a Girona, cap a les 18.00 h, el noi ves a aixecar, va cridar l'atenció de la resta dels passatgers i va assegurar que havia posat una bomba al tren. L'interventor i el personal de seguretat van custodiar-lo fins arribar a l'andana, quan se'n van fer càrrec els Mossos.

L'amenaça de bomba ha obligat a activar diverses patrulles, mobilitzar els ARRO i impedir l'accés a l'interior de l'estació del TAV. Després de detenir el passatger, a qui s'acusa de desordres públics, i examinar el comboi, el tren va poder reprendre la marxa cap a Figueres. Cap a dos quarts de deu de la nit els Mossos van confirmar que l’havien pogut identificar. Es tracta d’un jove de 25 anys de nacionalitat austríaca nascut al Marroc. En un primer moment el jove havia dit que era d'origen marroquí i va donar un nom i uns cognoms a la policia que no constaven enlloc

El TAV on viatjava el detingut havia sortit de l'estació de Barcelona-Sants a les 17.37 h i arribava a Girona a les 18.15 h. El jove, que vestia un ponxo de color fosc, anava assegut al mig del vagó número 7 (en concret, al seient 9D, que dona a la finestra).

Més o menys quan faltava un quart d'hora per arribar a Girona, quan el tren passava per l'alçada del Vallès, el jove es va aixecar, va picar dues o tres vegades de mans per cridar l'atenció de la resta de passatgers i va fer moviments estranys. De cop, ha començat a proferir que hi havia una bomba al TAV. Segons ha explicat una viatgera, el noi va exclamar: "Els pecats els pagareu tots, hi ha una bomba al tren".

L'Aida Rico era una de les passatgeres que anaven al vagó número 7. Tenia seient a la part posterior i bitllet fins a Figueres, però va preferir baixar a Girona. "He començant a sentir gent dient que un home amenaçava de fer esclatar una bomba", va relatar. "De seguida, diversos passatgers han avisat la policia; la gent estava espantada", va dir.

L'interventor del TAV i el personal de seguretat van anar fins al vagó i van custodiar el jove, que va tornar a asseure's fins que el tren va arribar a Girona. Allà l'esperaven els agents dels Mossos d'Esquadra, que el van reduir a l'andana, el van emmanillar i se'l van endur detingut per desordres públics. La policia va comprovar que no duia cap artefacte explosiu al damunt i que tampoc n'hi havia cap al vagó.