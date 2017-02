Detenen 22 persones per distribuir pornografia infantil a Twitter

La Policia Nacional ha detingut 22 persones per distribuir fotos i vídeos de pornografia infantil a través de Twitter en una operació a tot Espanya, segons ha informat el cos aquest divendres. Als 22 usuaris se'ls ha pogut detenir fent servir els procediments globals de Twitter per a l'aplicació de la llei, i també hi ha 10 investigats més per distribuir fotografies i vídeos d'aquest tipus.

Es dona el cas que un dels detinguts havia abusat dels seus fills de 8 i 13 anys, als quals, a més, tenia previst introduir-los en les seves pràctiques de sexe en grup.

Responsables policials informaran d'aquesta operació a les 11.30 hores d'avui al complex policial de Canillas de Madrid