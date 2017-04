Detenen una de les joves radicalitzades pels jihadistes de Roda de Ter per conduir drogada i en contra direcció

Els Mossos d'Esquadra van detenir per conduir drogada, en contra direcció i fugir una de les dues joves que suposadament va ser radicalitzada per un presumpte jihadista arrestat a Roda de Ter el passat 22 de març. Segons ha avançat 'El País', la jove, de 31 anys, va ser arrestada a les vuit del matí del dissabte 25 de març i poc després va quedar en llibertat, a l'espera de ser citada pel jutge per un delicte de conducció temerària sota els efectes de les drogues.

La jove va ser sorpresa per una patrulla de la policia local de Manlleu conduint en contra direcció per un carrer d'aquest municipi d'Osona. En donar-li l'auto, la dona va fer cas omís i va seguir conduint el seu vehicle, perseguida a distància per patrulles de la policia local. Finalment, va poder ser detinguda després d'uns quatre quilòmetres de marxa, en trobar-se amb un control dels Mossos, a l'alçada de Roda de Ter, cap a les vuit del matí.

Els agents van fer-li un control de drogues, en què va donar positiu, de manera que va ser detinguda per un delicte relatiu a la seguretat en el trànsit, sense vinculació amb la investigació per jihadisme.

La jove és una de les dues dones que suposadament va ser radicalitzada per dos presumptes jihadistes que van ser detinguts pels Mossos el passat 22 de març a Roda de Ter. Els dos han ingressat a la presó per ordre de l'Audiència Nacional, acusats dels delictes d'adoctrinament i captació per al Daeix.