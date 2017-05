Detinguda una monja a l'Argentina que entregava menors sords a capellans que els violaven

Una monja japonesa, Kosaka Sumiko, està acusada a l'Argentina d'haver col·laborat en abusos sexuals a menors per part de capellans. La dona, detinguda després d'haver estat pròfuga un mes, s'ha entregat a les autoritats de Buenos Aires, que la cercaven per haver encobert i cooperat en les violacions a nens sords que estaven a càrrec seu en un centre, segons informa el diari 'Clarín'.

Sumiko treballava tenint cura d'aquests menors, que es quedaven a dormir a l'alberg de l'Instituto Antonio Próvolo perquè vivien lluny de Gran Mendoza. Els fets aberrants que han denunciat diversos testimonis situen a la religiosa no només com a encobridora sinó com a col·laboradora.

Una víctima de 17 anys que anava a aquest institut ha declarat que va patir abusos quan tenia cinc anys i que Kumiko no només va encobrir la violació sinó que li va arribar a col·locar un bolquer per detenir l'hemorràgia que li van provocar els abusos. La jove ha explicat que després la van obligar a seguir les classes de peu perquè els dolors l'impedien seure.