Detingut a Lleida un home buscat a Alemanya per un assassinat a Berlín

Agents de la Policia Nacional han detingut a Lleida un home de nacionalitat polonesa buscat per la policia alemanya per un delicte d'assassinat. Els fets pels quals era buscat van passar el febrer de l'any passat en un hotel de Berlín on, segons ha informat la policia, el fugitiu i un còmplice van torturar fins a la mort un altre home.

La investigació va permetre saber que el fugitiu estava a Catalunya. El detingut utilitzava documentació falsa i, en el moment de la detenció, anava armat i va oposar resistència als agents, segons el cos policial. També se li han intervingut 7.550 euros i tres telèfons. L'operació s'ha portat a terme en una operació conjunta amb les policies alemanya i polonesa.

Sobre el detingut pesava una ordre dictada per Alemanya per un delicte d'assassinat. L'arrest s'ha fet gràcies al canal de cooperació policial internacional ENFAST, mitjançant la qual es va fer l'intercanvi d'informació entres els cossos policials.

El fugitiu i el seu còmplice van torturar brutalment la seva víctima, a la qual van causar lesions en parts vitals del seu cos, concretament als pulmons, el fetge i la melsa, fins a provocar-li la mort. El presumpte assassí va fugir del lloc en cotxe en direcció a Espanya, a través de França. El fugitiu estava considerat 'altament perillós' i havia complert condemna de presó a Noruega per tràfic de drogues, activitat que suposava la seva principal font d'ingressos.

En el moment de la detenció se li va intervenir una arma elèctrica que duia amagada, així com dines, un permís de conduir lituà a nom seu, un altre permís de conduir polonès i tres telèfons.