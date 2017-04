Detingut un home per haver agredit la seva parella a Santa Perpètua de Mogoda

Un home ha estat detingut aquesta matinada de dilluns a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) després d’haver agredit presumptament la seva parella, segons han explicat els Mossos d’Esquadra. L’individu es va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra en estat ebri, segons la policia.

Un cop allà va declarar que s’havia barallat amb la dona, i que estava ferida al cotxe, que havia deixat aparcat a fora. Davant d’aquest relat, els agents es van adreçar al vehicle i van comprovar que, efectivament, hi havia una dona ferida a l’altura de l’abdomen. Van avisar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que després d’atendre-la la va traslladar a un centre hospitalari. Segons els Mossos no es tem per la seva vida. L’home va quedar detingut.