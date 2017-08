Detingut un noi de 17 anys a Puigcerdà per haver deixat embarassada una nena de 10

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Puigcerdà un noi de 17 anys acusat d'haver deixat embarassada una nena de 10, segons ha confirmat la policia catalana. L'embaràs s'hauria produït durant el primer trimestre d'aquest any, però no ha acudit al metge fins ara, quan s'ha descobert que està de 30 setmanes. És per això que els Mossos han detingut el jove, que també és menor d'edat. El cas passarà, doncs, a mans de la Fiscalia de Menors.