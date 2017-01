Detingut un conductor que va deixar ferit molt greu un ciclista a la Roca del Vallès

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous, 5 de gener, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), el conductor d'un vehicle que hauria causat un accident en què un ciclista va resultar ferit molt greu. El detingut, un home de 40 anys i veí de la Roca, no té permís de conduir i circulava sota els efectes de l'alcohol. Els fets van passar poc abans de les cinc de la tarda a la carretera C-1415c, dins del terme municipal de la Roca. Els serveis sanitaris van atendre el ciclista, que va ser traslladat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Els Mossos van realitzar la prova d'alcoholèmia i drogues al conductor, que van donar un resultat positiu.

Diverses patrulles van desplaçar-se al lloc de l'accident on van identificar el conductor. Segons les primeres hipòtesis el vehicle hauria pogut envair el sentit contrari per on circulava el ciclista fent-lo caure a terra.

Al lloc de l'accident, els mossos van realitzar la prova d'alcoholèmia i drogues al conductor del vehicle, que va donar un resultat de 0,40mg/l en aire expirat i un resultat positiu indiciari en consum de substàncies estupefaents a l'espera dels resultats definitius del laboratori. La patrulla també va comprovar que el conductor no disposava de carnet de conduir i que només havia obtingut la llicència que habilita circular amb ciclomotors.

Per aquest motiu l'home va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol i lesions per imprudència greu. El detingut va passar a disposició judicial aquest divendres 6 de gener davant el jutjat en funcions de guàrdia de Granollers, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.