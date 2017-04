Detingut un jove de 26 anys pel tret que va deixar un ferit crític a Sant Boi de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 26 anys pel tret que aquest dissabte a la tarda va deixar un noi de 27 anys ferit crític en un habitatge de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). L'arrestat és un conegut de la víctima i estava amb ella quan es va disparar l'arma de foc.

La policia catalana no descarta que tot plegat es tracti d'un accident però ha detingut el presumpte autor del tret davant "la gravetat de les ferides" i per un suposat delicte de lesions per imprudència. Els fets van passar cap a les sis de la tarda al carrer Blai Net, quan es va rebre l'avís d'un home amb una ferida al tòrax per arma de foc.

Fins al lloc s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van evacuar l'afectat a l'Hospital de Bellvitge. La policia catalana va negar de bon principi que aquest succés tingués relació amb bandes de delinqüents.