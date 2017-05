Detingut un home per apunyalar-ne un altre en una zona de bars de Cadaqués

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per apunyalar-ne un altre la matinada d'aquest diumenge a Cadaqués. El succés ha passat en una zona de bars de la localitat coneguda com La Felipa. La policia ha rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 del matí.

Tot plegat ha passat després que la víctima i l'agressor es discutissin fins que un d'ells h a clavat un ganivet a l'espatlla de l'altre. En el moment dels fets tant un com l'altre estaven en un important estat etílic.

De seguida s'han activat els serveis d'emergència que han portat la víctima a l'Hospital de Figueres on ha quedat ingressat, i no es tem per la seva vida. L'agressor per la seva banda ha quedat detingut pels Mossos i s'espera que dilluns passi a disposició del jutge.