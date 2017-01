Càritas busca una sortida per als sensesostre de Santa Anna

Càritas Diocesana de Barcelona busca alternatives per a les persones sense sostre que pernocten a l’església de Santa Anna de Barcelona des del 17 de gener. En un comunicat, Càritas va garantir que oferirà un acompanyament social a aquestes persones vulnerables “en coordinació amb els Serveis d’Inserció Social de l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats de la ciutat”. Va justificar que la mesura s’adopta perquè el temple “no reuneix les condicions adients per acollir permanentment aquestes persones”. Les portes de la parròquia van obrir-se fa deu dies per donar aixopluc durant la nit a persones sense sostre en plena onada de fred a Catalunya. Ara, però, Càritas proposa que es busquin solucions alternatives fora del recinte del temple.

Segons el comunicat emès ahir, des de la mateixa nit passada i fins al dissabte 4 de febrer Santa Anna tancarà les portes entre les 21 hores i les 7 hores del matí. Només deixarà accedir al temple per passar la nit aquelles persones que hi han estat dormint els últims dies. L’equip de voluntaris nocturns es mantindrà activat per garantir escolta, abric i el menjar que necessitin.

A partir del diumenge 5 de febrer, però, la parròquia de Santa Anna no deixarà que aquestes persones dormin a dins del temple. Tot i això, l’església “tornarà a obrir les 24 hores com a espai sagrat de pregària, acollida i escolta, però sense les pernoctacions”, segons consta en la nota enviada als mitjans.

En paral·lel amb aquests canvis, Càritas va garantir ahir que acompanyarà aquestes persones vulnerables. Es va comprometre a entrevistar-les a totes elles per conèixer-ne la situació i oferir la millor resposta possible per als pròxims dies.