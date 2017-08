Detingut un fals vident a l'Hospitalet de Llobregat per haver estafat més de 80.000 euros en rituals

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 d'agost a l'Hospitalet de Llobregat un guineà de 32 anys i veí de Terrassa acusat d'estafar dues persones de Barcelona. L'arrestat s'anunciava amb publicitat a la via pública i assegurava que podia curar el mal d'ull, la impotència sexual i els problemes emocionals.

La investigació es remunta a començaments del 2016, quan la policia va rebre la denúncia d'un veí de Barcelona a qui un fals vident havia estafat uns 80.000 euros. L'home, que passava per una mala època en l'àmbit personal, havia contactat amb el suposat vident, i va arribar a concertar-hi diverses sessions, cada setmana o cada dues setmanes durant un any, per cadascuna de les quals l'estafador li demanava entre 500 i 900 euros.

Un cop es va haver guanyat la seva confiança, el fals vident va convèncer l'home perquè retirés del banc tots els seus estalvis -uns 52.000 euros-, els fiqués en bosses i li permetés fer un ritual per purificar-los. Una setmana després, l'home va obrir les bosses i es va adonar que li havia canviat els diners per papers.

Els agents van iniciar les gestions d'investigació per tal d'esbrinar la identitat del fals vident, gestions que inicialment van resultar d'especial complexitat, ja que el guineà havia amagat el rostre en totes les sessions amb la víctima. Els investigadors van centrar-se en l'estudi d'altres informacions i material aportat per la víctima amb relació als rituals.

Posteriorment, durant el mes d'abril del 2017, mentre els agents continuaven amb les gestions per tal d'esclarir els fets, van tenir coneixement d'una nova estafa a una veïna de Barcelona, també per part d'un suposat vident, que presentava moltes similituds amb el sospitós del primer cas. La víctima va informar que el fals vident li va estafar 6.500 euros, i que fins i tot va intentar retenir-lo després de concertar una sessió a l'Hospitalet, però que va aconseguir fugir.

Utilitzava diferents identitats per despistar

La segona investigació va permetre determinar que, tot i que s'anunciava en els fullets amb noms i dades diferents, es tractava del mateix estafador. Després d'examinar tota la informació recollida, els Mossos van poder obtenir la veritable identitat del sospitós: un ciutadà guineà amb antecedents policials anteriors. L'home, que utilitzava diverses identitats per dificultar que se l'identifiqués, tenia en vigor una ordre de recerca i detenció d'un jutjat de Barcelona per altres fets delictius.

A principis del mes d’agost els investigadors van localitzar l'estafador a l’Hospitalet de Llobregat i, tot i que l'home va intentar despistar els agents facilitant una identitat falsa, es va poder determinar que efectivament es tractava de la persona investigada i van procedir a detenir-lo. Un cop va ser posat a disposició judicial, el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó provisional.



A hores d’ara els agents encara continuen analitzant noves informacions que fan preveure que el nombre de víctimes estafades podria ser superior.