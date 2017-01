Detingut a l'aeroport del Prat un 'hacker' rus buscat pels Estats Units

La Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport del Prat, amb la col·laboració de l'FBI, un 'hacker' rus de 32 anys buscat pels Estats Units des del 2014. Els investigadors americans consideren que va liderar una xarxa que hauria introduït a milers d'ordinadors un troià que hauria fet perdre cinc milions de dòlars a diverses entitats financeres.

Segons la Guàrdia Civil l'home havia estat vivint a Catalunya i el van interceptar quan pretenia marxar a un altre país de la Unió Europea. Els investigadors americans l'acusen de desenvolupar i distribuir el programari NeverQuest, un troià bancari dissenyat per facilitar l' accés no autoritzat a ordinadors de treballadors i institucions financeres per robar-los credencials bancàries, informació financera i de targetes de crèdit.

Un dels servidors llogats per l'arrestat tenia arxius amb milions de credencials de dades d'accés que contenien el nom dels usuaris, dades d'accés, contrasenyes, preguntes de seguretat, així com el saldo dels seus comptes bancaris.