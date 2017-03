Detingut per voler llogar per 450 euros un pis que havia okupat

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa (Bages) un jove de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte de danys i un altre d'estafa per voler llogar per 450 euros un pis que ell mateix havia okupat i canviat el pany.

Segons ha informat aquest diumenge la policia autonòmica en un comunicat, la detenció del jove, de nacionalitat marroquina i veí de Manresa (Bages), es va produir dijous passat després de rebre l'avís que s'estaven produint uns disturbis a l'entrada d'un edifici del carrer Maestro Albagés de Manresa. Unes persones volien forçar la porta d'entrada i, en veure's descoberts, van ordenar als veïns que els obrissin la porta.

Un grup d'okupes estrenen els pisos que esperaven sis famíliesUna patrulla es va dirigir al lloc i va identificar una persona que, segons va manifestar, era allà perquè li havien de llogar un pis en aquella comunitat previ pagament de 450 euros. Segons la policia, el jove que l'acompanyava, i que li havia ofert el lloguer, va fugir corrent abans que arribés la policia. Els agents van trobar la porta de l'edifici danyada i, acompanyats pels veïns, van accedir a l'interior del bloc de pisos.

El detingut tenia antecedents

Després de revisar totes les portes de la comunitat van comprovar que l'entrada a un pis dels baixos, propietat d'una entitat bancària, havia estat forçada i havien canviat el pany. Tot apuntava que es tractava d'un cas d'okupació d'un pis per oferir-lo de lloguer i aconseguir un benefici econòmic. Els investigadors van descobrir la identitat de l'autor dels fets i el van detenir dijous passat al carrer Alcalde Armengou de Manresa, com a presumpte autor d'un delicte de danys i estafa. El detingut, que té antecedents, va passar divendres a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia en funcions d'instrucció de Manresa.