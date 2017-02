Detinguts a Barcelona sis joves que escanyaven i colpejaven dones joves per robar-los el mòbil

Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Horta-Guinardó han detingut sis persones, d’edats compreses entre els 16 i 19 anys, com a presumptes autores de dotze robatoris violents comesos a Barcelona, a més dels delictes lesions, receptació i pertinença a grup criminal. Després de tenir coneixement que s’havien denunciat diversos robatoris violents de mòbils amb el mateix 'modus operandi', els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació el novembre de l’any 2016, segons ha informat avui el cos.



Els policies van establir que els robatoris els cometien un grup de joves, alguns dels quals menors d’edat, que sempre actuaven de la mateixa manera: seleccionaven les seves víctimes al Metro, dones joves o menors d’edat, les seguien fins al seu domicili i, en arribar al portal, les abordaven violentament amb l’objectiu d’apropiar-se del seu telèfon mòbil. Els assalts violents consistien en cops, puntades de peu o escanyaments i els cometien habitualment cinc dels joves detinguts, tot i que en algun dels robatoris només hi participaven dos o tres. El sisè arrestat es dedicava a vendre els telèfons sostrets a través d’una popular aplicació mòbil de compra-venda d’objectes de segona mà.

Presó per a dos dels joves majors d'edat



En el moment de les detencions els agents van poder recuperar quatre dels telèfons mòbils sostrets, dos dels quals ja s’han pogut retornar a les víctimes.

Dels sis detinguts, els tres majors d’edat van passar a disposició judicial i el jutge va decretar presó per a dos d’ells i llibertat amb càrrecs per al tercer. En el cas dels tres menors van passar a disposició de la Fiscalia de Menors de Barcelona.

Aquests són alguns dels consells de seguretat que fan els Mossos en cas de robatori o pèrdua del mòbil:

Denuncieu immediatament els fets a la policia

Bloquegeu immediatament la línia de telèfon amb el vostre operador (el bloqueig és immediat i no es podran realitzar trucades ni realitzar cap frau amb la teva targeta SIM).

Si no esteu segurs que l’heu perdut, bloquegeu la línia igualment, el desbloqueig també el podreu fer de manera immediata. Recordeu que el bloqueig de la línia i de la targeta SIM impedeix que es facin trucades des del telèfon sostret o perdut o que es consumeixin dades.

Tingueu a mà l’IMEI del telèfon sostret per fer la denúncia i per contactar amb el vostre operador per tal de bloquejar-lo (aquest fet impedeix l’accés a la xarxa i no es podran realitzar trucades ni navegar utilitzant l’enllaç 3G o 4G). Normalment, l'IMEI es troba imprès en una etiqueta a l'interior de l'aparell i acostuma a ser visible quan s'enretira la bateria, però també pot obtenir-se a la pantalla, teclejant la seqüència *#06# (Asterisc, coixinet, zero, sis, coixinet) i, automàticament, apareixerà a la pantalla un número, que pot tenir entre 14 i 17 xifres. Anoti’l i guardi’l de forma preventiva.