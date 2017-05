Detinguts tres jihadistes a Badalona, Salou i Tànger

Agents de la comissaria general d'Informació de la Policia Nacional han detingut aquest dilluns a Badalona i Salou dos homes, de 21 i 32 anys i de nacionalitat marroquina, per integració en una cèl·lula adscrita al grup terrorista Estat Islàmic. A més, hi ha un tercer detingut a Tànger, que també és membre de la mateixa cèl·lula.

Segons ha informat el ministeri de l'Interior, les detencions es produeixen després d'una important operació l'octubre del 2015 que va culminar amb la detenció de deu persones entre Espanya i el Marroc, acusades de captar, adoctrinar i reclutar membres a favor de l'Estat Islàmic.

Els dos detinguts avui a Espanya mantenien contactes habituals amb altres arrestats a l'Estat per pertinença al Daeix, així com membres destacats d'aquesta organització terrorista ubicats en zona de conflicte entre Síria i l'Iraq, on tenien intenció de viatjar per combatre. Tots dos havien manifestat la seva voluntat de fer la Jihad i morir com a màrtirs, i per aquest propòsit miraven i intercanviaven de forma reiterada material audiovisual de l'Estat Islàmic.

A més, en el transcurs de la investigació, els detinguts van rebre instruccions sobre formació militar i feien entrenaments en tècniques de boxa i lluita cos a cos. Els detinguts havien fet feines d'adoctrinament en persones properes del seu entorn. Per exemple, un havia persuadit la seva parella per seguir el model del seu germà, desplaçat a Síria a combatre, i havia planejat viatjar-hi per incorporar-se també a les files de la mateixa organització terrorista.

Més enllà del pla personal, també captaven i adoctrinaven a través de les xarxes socials, on compartien vídeos i fotografies incitant a la lluita armada i a cometre atemptats suïcides.

La investigació continua oberta i està coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Des del juny del 2015, les forces i cossos de seguretat han detingut 162 terroristes jihadistes en operacions a Espanya.