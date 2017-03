Detinguts cinc traficants a Vilanova i la Geltrú que tenien 30 quilos d'haixix preparat per vendre

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 de març quatre homes i una dona d'edats compreses entre els 30 i els 36 anys, tots ells veïns de Vilanova i la Geltrú, com a presumptes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues.

Les detencions són el resultat d'una investigació oberta pel cos el novembre de l'any passat quan es va tenir constància que hi havia un grup de persones que es dedicava a la venda de substàncies estupefaents.

La policia, que va fer entrades i registres a dos domicilis de Vilanova i la Geltrú, va trobar 30 quilos d'haixix, amb un valor de venda estimat en el mercat il·legal de 45.000 euros, i gairebé 6.000 euros en bitllets.

Davant les evidències, els agents van detenir els quatre homes i la dona investigats per tràfic de drogues. Els arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Vilanova i la Geltrú, que va decretar l' ingrés a presó per a quatre d'ells i llibertat amb càrrecs per al cinquè.