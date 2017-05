Detinguts tres membres d'un grup especialitzat en robatoris a clients d'hotels

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a dos homes i una dona pertanyents a un grup especialitzat en robatoris a clients d'hotels de tota Catalunya.La investigació es va iniciar a mitjans del mes d'abril, quan es va detectar un increment de furts a hotels del territori, tots ells amb un modus operandi semblant, ha informat aquest dissabte la conselleria de l'Interior en un comunicat.

Els investigadors van analitzar les imatges dels autors dels furts, els van identificar i van establir uns seguiments que van permetre constatar l'activitat del grup organitzat especialitzat en furts a clients d'hotels i detenir dos homes in fraganti. Posteriorment, la parella d'un d'ells, que era qui s'encarregava de fer els canvis de la moneda estrangera sostreta en els furts, també va ser detinguda.

Als dos homes i la dona de 50, 22 i 20 anys i de nacionalitat peruana i espanyola els van investigar per un total d'11 furts a diferents hotels de tota Catalunya. Els tres van ser detinguts com a presumptes membres d'un grup criminal i autors d'un delicte de furt, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i la investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.