Dilluns comença la vaga parcial al metro de Barcelona

Aquest dilluns a les 7.00 comença la vaga parcial al metro de Barcelona, que es repetirà, mentre no hi hagi un acord entre els representants dels treballadors i la direcció, cada dilluns. Tal com es va comunicar a principi de mes, es faran dues hores d'aturada a cada torn laboral: de 7.00 a 9.00, de 16.00 a 18.00 i de 20.30 a 22.30. La conselleria de Treball ha dictat uns serveis mínims del 40% en les aturades del matí i de la tarda, que coincideixen en hores punta, i del 20% a la de la nit.

A causa de les aturades, però, el metro pot acabar funcionant amb problemes durant bona part del dia. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Mercedes Vidal, va avisar dimecres que el servei es veurà afectat fora de l'horari de les aturades perquè no es normalitzarà instantàniament així que s'acabin. "No es pot fer una aturada de dues hores i tornar immediatament al servei, perquè els trens no apareixen i desapareixen", va dir, segons Europa Press.

La direcció i els treballadors negocien el conveni col·lectiu des de la tardor de fa dos anys. De llavors ençà no han tancat un acord i s'han fet diverses vagues, algunes coincidint amb grans esdeveniments de la ciutat, com el Mobile World Congress (MWC) i el Primavera Sound. Dijous la direcció i els representants sindicals es van trobar en dues reunions de mediació però no van tancar cap pacte. Es tornaran a reunir dimarts i tindran una mica més de marge, perquè el dilluns següent, com que és festiu per l'1 de Maig, no hi haurà vaga.