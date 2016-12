La Direcció General de Trànsit sospesa revisar el carnet per punts

La Direcció General de Trànsit (DGT) està disposada a revisar el permís per punts, que va entrar en vigor fa 10 anys, després que aquest any s'hagi trencat la tendència del descens de la sinistralitat que es mantenia feia més d'una dècada. En el que portem d'any han mort a la carretera 1.138 persones, 7 més que l'any passat i la xifra més alta des de fa 10 anys.

Ho ha apuntat el director general de la DGT, Gregorio Serrano, després de reconèixer que les dades de sinistralitat "no són bones" i que l'accidentalitat d'aquest any "ha empitjorat". Per això ha afirmat que el 2017 serà "un any clau" per afrontar el repte que tots els sectors es posin d'acord per dissenyar un "bon pla" de seguretat viària.

Serrano ha deixat clar que després de 10 anys de vigència del carnet per punts és moment "d'asseure's" i veure "què ha estat positiu" i què es pot canviar. "En aquest pacte per la seguretat viària s'han de posar sobre la taula quines mesures fan falta perquè el carnet per punts segueixi sent un sistema útil per a la reducció de la sinistralitat", ha afirmat Serrano.

La DGT és "conscient" que ha arribat el moment "d'avaluar el futur" d'aquesta mesura i de fer-ho "amb opinions i dades objectives", a més de fixar-se en les reformes que han fet altres països europeus. En aquest sentit, Serrano ha demanat la col·laboració de tots els sectors implicats perquè "junts" es pugui millorar la seguretat viària.

El director de la DGT ha atribuït l'augment de la sinistralitat a les carreteres a diverses causes. L' increment de la mobilitat entre un 5% i un 6% i l' antiguitat del parc automobilístic en són dues, a més de les que ja considera "clàssiques, com és el fet d'utilitzar menys el cinturó de seguretat o l'excés de velocitat, un factor que ha dit "que cal atacar".

Serrano també ha lamentat que el 80% de les morts dels més petits s'haguessin pogut evitar si s'hagués fet un correcte ús de les cadiretes de seguretat. Per això ha defensat "més control sancionador".