Dormir menys de quatre hores augmenta el risc de patir malalties del cor

Les hores que dormim estan estretament relacionades amb el nostre estat de salut. Diversos estudis vinculen la quantitat i qualitat de la son amb el risc de patir malalties com hipertensió arterial, malalties del cor, cerebrovasculars, diabetis tipus 2 o depressió. I també provoca un augment del risc de contraure malalties comunes com el refredat o la grip durant l’època d’ epidèmia.

Els experts aconsellen dormir, en el cas dels adults, entre set i vuit hores per tal de mantenir bona salut i reduir el risc de mortalitat, i es considera que dormir menys de quatre hores és dormir poc. També dormir massa, més de deu hores, pot afectar la qualitat de vida.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’' Informe sobre la salut de la son', realitzat per l’Observatori Global de la Son, una plataforma impulsada per l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya i la Fundació Ad Salutem Institute for Healthy Sleep, que aquest dimecres s'ha presentat públicament al CaixaForum i que vol posar en valor la importància de dormir bé mitjançant l’estudi, la recerca i la divulgació de la son saludable. "Volem conscienciar la societat que dormir és necessari per a l’organisme. Tots sabem la rellevància de l’exercici físic o de l’alimentació per a la salut, però no som conscients que si no dormim quan toca, com toca i amb la qualitat que toca se’n ressent la salut", assegura Ferran Barbé, investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. "Quan s’ha de planificar una carretera o un aeroport també s’ha de tenir en compte com pot afectar la son dels veïns d’aquell barri o població, i això no ho tenim en compte. I aquesta és la funció de l’observatori", afegeix Barbé.

Perquè la son sigui reparadora tan important és dormir les hores que toca com que la son sigui "de qualitat" i regular, és a dir, que s’ha de dormir set o vuit hores seguides i no a intervals, així com intentar seguir sempre els mateixos horaris. "Per això les persones que treballen en torns irregulars tenen més risc de patir malalties", diu Barbé.

La son és un determinant per mantenir un bon estat de salut però els canvis d’hàbits en la vida quotidiana i l’ estrès han provocat una pèrdua de la qualitat de la son. I dormir poc o malament té una relació directa amb el rendiment laboral i en l’accidentalitat. El 7% dels conductors s’han quedat algun cop adormits al volant, segons un estudi realitzat a 19 països de la Unió Europea.

En el cas dels nens dormir poc s’ha associat amb problemes de concentració, rendiment escolar, hiperactivitat i ansietat. Alguns estudis constaten que els adolescents que passen hores desperts amb videojocs tenen més risc de treure males notes a l’escola.