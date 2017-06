Dos morts en accidentar-se un microbús a la C-17 a la Garriga

Aquest diumenge han mort dues persones en un accident entre un vehicle i un microbús a la carretera C-17 al seu pas per la Garriga en sentit sud (direcció Barcelona). Així ho ha confirmat el Servei Català de Trànsit, que també ha informat que hi ha 4 ferits menys greus i 18 de lleus, que han sigut traslladats als hospitals de Sant Pau, Mar, Taulí, Granollers i Mollet.

Al turisme hi viatjaven quatre persones i a l'autobús una vintena. Les dues víctimes mortals anaven a l'autobús i tornaven d'una excursió a Prats de Molló. Per causes que encara s'investiguen, els dos vehicles han col·lidit a l'interior del túnel del Figaró, poc abans de les 18.30 hores. S'hi han traslladat 12 dotacions dels Bombers, vuit patrulles dels Mossos, vuit ambulàncies del SEM i dos helicòpters.

Pel que fa a l'afectació viària, la carretera, que uneix l'àrea metropolitana amb Vic i Ripoll, s'ha hagut de tallar en tots dos sentits de la marxa. A les 19.32 hores s'ha pogut obrir un carril en sentit Vic i habilitar desviaments per dins el Figaró en sentit sud. Tot i així, en aquest sentit hi ha 11 quilòmetres de retenció.

L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha explicat que "sembla que la causa" de l'accident ha sigut un error humà del conductor del turisme. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha explicat que els ocupants del microbús tornaven d'una excursió a Prats de Mollo la Presta, al sud de França.

Budó ha dit que la C-17 és una via amb traçats difícils, però ha explicat que a vegades els accidents passen amb independència del tipus de via per on circulin els vehicles.