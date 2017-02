Dos detinguts a Badalona per captació i adoctrinament de jihadistes

La Guàrdia Civil ha detingut a Badalona (Barcelonès) 2 persones que formaven part d'un grup presumptament vinculat a l'organització terrorista Daeix acusades de realitzar activitats de captació i adoctrinament de jihadistes, segons informa el ministeri de l'Interior.

A través de xarxes socials, a més de consumir i difondre material propagandístic del Daeix els detinguts mantenien contacte freqüent amb jihadistes que actuaven en zona de conflicte.

Els detinguts, membres d'un grup estable de suport al Daeix, haurien col·laborat a finançar-lo mitjançant activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues i els delictes contra el patrimoni. L'operació ha estat desenvolupada per agents de la direcció d'Informació de la Guàrdia Civil i de la secció d'Informació de Catalunya sota la direcció del jutjat central d'instrucció número 1 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional.



Els arrestats són 2 homes, de 25 i 27 anys, de nacionalitat marroquina, acusats d'adoctrinament i captació jihadista. Com a conseqüència d'aquestes detencions, la Guàrdia Civil ha dut a terme registres en els seus domicilis per recopilar evidències de la seva intensa activitat a internet i en les xarxes socials, on mantenien multitud de contactes amb persones tant dins com fora d'Espanya.



Els detinguts prestaven especial atenció a la seguretat, estaven permanentment en contacte i compartien continguts a través de la xarxa utilitzant mitjans segurs. La seva preocupació per la seguretat queda patent per l'ús de nombroses línies telefòniques, algunes de les quals probablement obtingudes utilitzant identitats falses.

Haurien captat diverses persones



Com a resultat de la seva activitat de difusió de l'ideari jihadista a la xarxa, els detinguts haurien aconseguit captar diverses persones que estaven plenament convençudes de viatjar a la zona de conflicte per integrar-se en els grups terroristes que hi operen. Els mateixos membres del grup desarticulat també haurien deixat patent en xarxes socials de forma reiterada la seva disposició a unir-se a les files del Daeix a Síria.



A més, els 2 detinguts haurien col·laborat en el finançament del grup mitjançant activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues i diversos delictes contra el patrimoni. Des del 2015, any en el qual el ministeri de l'Interior va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, les forces i cossos de seguretat han detingut un total de 185 terroristes jihadistes.



El ministeri de l'Interior recorda que, a través de la iniciativa Stop Radicalismes, mitjançant una sèrie de canals i de forma confidencial i segura, els ciutadans poden notificar a les forces i cossos de seguretat possibles casos de radicalització en el seu entorn.