Dos crims per violència masclista a Madrid i Múrcia

Cap de setmana tràgic per violència masclista. Un treballador de l'associació per a l'atenció de persones amb trastorns generalitzats del desenvolupament de la Regió de Múrcia ha matat aquesta matinada la seva companya i s'ha suïcidat, han informat a Efe fonts de la investigació, que apunten a un crim masclista.

El jutjat de guàrdia ha activat el protocol per a aquests casos després de conèixer l' assassinat a les 7:25 hores d'avui. S'ha fet públic quan una treballadora entrava a la feina per fer-li el relleu a la dona que ha trobat morta sobre el terra, de cap per avall, sobre un bassal de sang. L'home estava penjat.

La dona havia nascut el 1986 i l'home, el 1969, i tots dos treballaven al c entre de l'associació ASTRADE, fundada el 1996 per a l'atenció de persones amb autisme. La treballadora que ha avisat el 112, de 27 anys, ha estat atesa d'un atac d'ansietat per personal mèdic del Servei Murcià de Salut.

Un altre assassinat a Madrid

Ahir també va morir assassinada una dona de 55 anys escanyada ahir presumptament a mans del seu marit al districte madrileny de Ciutat Lineal. L'home, de 61 anys i de nacionalitat espanyola com la víctima, continua ingressat a l'hospital Gregorio Marañón de Madrid, custodiat per la policia.

Va ser l'home qui al voltant de les 22 hores va avisar el 112 perquè acudissin al carrer Vicente Espinel, on la seva dona estava morta cap per amunt al llit del dormitori amb signes d'estrangulament. Ell sagnava de forma abundant, després d'haver-se ferit amb una arma blanca a l'abdomen i al tòrax, a l'alçada del cor.

Segons les fonts, si l'evolució de l'home és bona, els agents podrien prendre-li declaració en les pròximes hores i passar a disposició judicial.