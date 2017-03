Dossier especial Sagrada Família, aquest diumenge amb l'ARA

Aquest diumenge farà 135 anys que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família. I d'aquí nou anys, el 2026, està previst que pugui estar acabada. Ens parem un moment a mirar què està passant ara amb l'edifici més emblemàtic de Barcelona, la seva principal atracció turística però també un monument que sempre ha estat enmig de la polèmica.

El dossier especial de l'ARA d'aquest diumenge inclou una entrevista d'Antoni Bassas a l'arquitecte director de les obres, Jordi Faulí, amb qui ha fet un recorregut per la part que s'està construint. També parlem amb dos dels treballadors més veterans del temple encarregats de l'arxiu i el taller de maquetes.

En un gràfic mostrem les dades principals que cal conèixer, que donen compte de l'envergadura del projecte. I també entrem en els aspectes més polèmiques ja que la construcció i la massificació turística afecta a molts col·lectius, els principals són els veïns del barri, però també els guies turístics, els comerciants o els mateixos turistes.

També analitzem les relacions entre l'Ajuntament de Barcelona i el patronat del temple, que ara han creat una comissió per mirar de legalitzar una obra que mai ha estat controlada per l'administració, i, per últim, repassem les diverses propostes per acabar la seva façana principal, al carrer Mallorca, que pot suposar el desallotjament de molts veïns.