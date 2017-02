Dr. Josep Ramon Germà: "Si demà deixés d'existir la planta de tabac, el 27% de tots els càncers desapareixerien"

El Dr. Josep Ramon Germà és director d'estratègia clínica, investigació i resultats de l'ICO, i també és professor titular d'oncologia mèdica de la UB. En aquest avançament de l'entrevista d'aquest diumenge conversen sobre la necessitat de canviar els hàbits per estar menys predisposats a desenvolupar un càncer. Bassas li pregunta què és més important: descansar, no fumar, no prendre el sol, menjar bé, fer esport, respirar aire net? I el doctor Josep Ramon Germà respon "si demà deixés d'existir la planta de tabac, el 27% de tots els càncers desapareixerien". Insisteix que després de la incidència que té el tabac hi hauria l' alcohol, i després les infeccions. En aquest fragment de la conversa el doctor recomana crear hàbits saludables des de la infantesa, perquè és l'única manera que els hàbits perdurin. "L'ICO va fer canviar un conte del TEO perquè anava despullat per la platja i vam aconseguir que li posessin una samarreta i una gorra".