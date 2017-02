Dracs i castells per donar la benvinguda a l'Any del Gall

Un drac daurat fent ziga-zagues per l'asfalt a ritme de la música, les danses orientals i el tro dels petards. Una desfilada ballarins de totes les edats amb els vestits tradicionals xinesos barrejats amb colles de diables i castellers per donar la benvinguda a Barcelona a l'Any Nou Xinès, l'Any del Gall. La cercavila i l'espectacle al passeig Lluís Companys, amb un escenari sota l'Arc de Triomf, ha reunit milers de persones aquest dissabte al migdia.

El Lei era entre el públic amb la seva família gaudint de l'espectacle multitudinari. Fa gairebé deu anys va conèixer la seva dona, un catalana, a Irlanda on tots dos estudiaven i avui vol que les seves dues filles, de 4 i 2 anys, coneguin les tradicions de la cultura del seu pare, encara que sigui en la distància.

"Encara no hem anat a la Xina per cap d'any des que som pares, per això procurem venir a Barcelona amb les nenes", explica aquesta família de Sentmenat. Com a part de la celebració, el Lei també procura cuinar cada any el sopar tradicional xinès de cap d'any amb la família.

La Sofia Liu també ha portat la seva filla, d'un any, al passeig Lluís Companys. Procura no faltar-hi mai, és una manera de celebrar encara que tant ella com els seus pares portin anys lluny de la Xina. Van arribar a Catalunya fa cinc anys, explica, i aquest dissabte la meitat de la família està treballant en el negoci familiar que tenen a Barcelona. Els que poden però, explica la Sofia, han vingut a treure el cap per veure la desfilada. "Està molt bé aquesta festa", insisteix.

La barreja forma part de l'espectacle, tant entre els protagonistes com entre el públic. Hi ha molts membres de la comunitat xinesa a Catalunya però també molta altra gent que gaudeix dels balls i les cançons que se succeeixen sobre l'escenari. La cultura catalana també hi té cabuda i actuen colles castelleres i de diables com els Bestialots Espurnats de la Sagrada Família o les Bruixes de Santa Coloma de Gramenet.