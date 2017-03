“Dubto entre apuntar-me a l’exèrcit o als Mossos”

Ja fa anys que el pare de l’Àlex li parla sobre la seva experiència a la mili. Amb un gran interès per “servir Espanya” i seguir l’exemple del seu progenitor, l’Àlex (15 anys) ahir no va dubtar a visitar l’estand de les forces armades al Saló de l’Ensenyament. Tot i l’aprovació, l’estiu passat, d’una moció al Parlament que s’oposava a la presència de l’exèrcit en els espais educatius i el posicionament contrari de l’Ajuntament de Barcelona, aquest any ha triplicat les dimensions del seu expositor al Saló. Segons va apuntar el delegat del ministeri de Defensa a Catalunya, Luis Castuera, sempre han tingut “problemes de capacitat” i aquest any, per evitar aglomeracions, han augmentat l’espai. L’any passat van rebre 8.000 visites i un total de 1.700 persones provinents de Catalunya es van apuntar a l’exèrcit. Es desconeix quantes ho van fer gràcies al Saló de l’Ensenyament.

La presència de l’exèrcit no s’ha escapat de la polèmica. Un grup de manifestants van precintar simbòlicament l’estand de l’exèrcit ahir al matí mentre proferien càntics contra la seva presència com ara “Les armes maten, no eduquen” i “Fora l’exèrcit del Saló”.

La protesta va provocar discussions entre els manifestants i els joves interessats a informar-se sobre l’exèrcit. “No estic interessat a apuntar-m’hi, però no em sembla bé que impedeixin que els membres de l’exèrcit informin els estudiants que tinguin dubtes”, va assegurar el Marc (18 anys), de Premià. Quan els estudiants van a preguntar dubtes als militars, una de les primeres coses que els deixen clares és que no poden portar tatuatges en llocs on siguin visibles amb l’uniforme. “Seria més car treure-me’l que el que em va costar fer-me’l”, va dir un dels estudiants.

Ahir al matí, l’estand no parava de rebre estudiants. Una d’elles és l’Eva (16 anys), d’Arenys de Munt, que dubta entre apuntar-se als Mossos d’Esquadra o a l’exèrcit. “Des de petita sempre m’ha agradat molt tot el que tingui a veure amb la policia i l’exèrcit”, explica, i confessa que les seves amigues creuen que s’ha begut l’enteniment per voler formar part de les forces armades. L’Eva no és l’única noia interessada a apuntar-s’hi. De fet, el nombre de noies i nois interessats és força igualat. Un altre cas és el de l’Amina (17 anys), de Manresa, que té molts dubtes sobre què fer en un futur i l’exèrcit li sembla una bona opció.

11 graus nous de 3 anys

La 28a edició del Saló de l’Ensenyament va obrir les portes ahir al matí amb 190 expositors, en què hi ha representat tot el sector. L’objectiu és oferir una orientació més personalitzada als estudiants a l’hora de triar estudis postobligatoris, ja siguin de batxillerat, universitaris, artístics o de FP, un àmbit en el qual el departament d’Ensenyament fa una aposta ferma per la gran taxa d’inserció laboral que té. També es volen potenciar les vocacions científiques dels alumnes. Les universitats catalanes promocionen fins a 28 nous graus, 11 dels quals de 3 anys.