Dues menors vietnamites viuen durant 4 dies a l'aeroport del Prat

Dues menors vietnamites van viure durant quatre dies a la zona de trànsit internacional de la Terminal 1 de l'aeroport d'El Prat. Segons va informar 'El País' i ha pogut confirmar l'ARA, les adolescents van passar quatre dies del passat mes de desembre en aquesta zona restringida –un espai que està videovigilat, però que no està clar quin cos de la policia és el que hi opera– sense documentació ni bitllets. Totes dues portaven diners i van viure amb certa normalitat durant els quatre dies. A part de diners, també portaven quatre telèfons mòbils.

El 27 de desembre a les 8 del vespre, un agent les va trobar prop de l'espai de sortides de vols internacionals, quan estaven intentant accedir de forma il·legal a la zona Schengen on no hi ha control fronterer. Quan se les va interrogar, les dues adolescents –que no parlaven anglès– van explicar que tenien 13 anys, però no van detallar com havien arribat a l'aeroport de Barcelona, només van especificar els seus noms i el seu origen. La policia sospita que van aterrar en un vol internacional amb trànsit, destinat a un tercer país no europeu.

Les dues menors van passar a disposició de la Fiscalia, que va informar la Generalitat de la seva situació de desprotecció. La Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) ha assumit la tutel·la de les dues nenes, que es troben en un centre d'acollida a l'espera d'un estudi en profunditat de l'equip tècnic de menors. Els Mossos d'Esquadra també han obert una investigació per conèixer les raons que expliquen l'arribada de les dues nenes i esbrinar si es tracta d'un cas d'immigració il·legal.