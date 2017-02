Eduard Viver: "És més fàcil gestionar la mort que la vida"

Diu Eduard Viver que no va ser un caçador comú, i tampoc respon a la imatge més comuna de metge. Arriba a casa seva amb americana i corbata directe dels jutjats, on treballa com a metge pèrit, i ensenya orgullós unes parets plenes de fotografies d’ocells o de nius de fusta fets a mà. “Abans hi tenia les armes”, recorda. La seva història és la d’un home que ha deixat la caça i s’ha convertit en un actiu apòstol laic del proteccionisme, i ha engegat diferents projectes que promouen el coneixement i l’estima de la natura.

Quin és el seu primer record caçant?

Amb cinc anys anava a caçar papallones amb un amic. Als 16 anys em vaig treure la llicència i anava a caçar amb el meu pare, perquè havies d’anar acompanyat d’un adult, però després, de gran, sempre he caçat sol. Soc un caçador estrany. No és una afició que em vingui de família sinó de companys, perquè ens passàvem molt de temps a Vallbona de les Monges, i caçàvem a totes hores i a tot arreu. Les monges del poble ens donaven berenar si caçàvem coloms, perquè n’hi havia massa.

Què fascina de caçar, de matar?

Molts caçadors creiem que, com el naturalisme, és l’acostament a un ocell; el vull veure, el caço i el tinc. La llicència de caça et permetia caminar per totes les finques.

És una qüestió de pragmatisme?

M’agraden les armes, que tenen altres usos a més de caçar, i també caminar i la natura. Al principi no tenies sensació d’exterminar res sinó al revés, de controlar l’excés de fauna. Ara és diferent i si caces una garsa és la garsa o la perdiu del vedat de Vallbona.

Quan fa el canvi de xip?

El 2012 caçava i feia tallers de natura vestit de caçador, però estava entre Darth Vader i el Mestre Yoda. Al final és un problema de coherència. Cada cop m’agradava més fer tallers i estar amb naturalistes, gent que, mentre jo agafava l’escopeta, van fer el camí pacífic. Em fan enveja sana. Si estimes la natura no pots matar animals voluntàriament.

L’instint de caçar no es perd?

El tinc esmorteït, però quan veig els ocells com arrenquen a volar em ve l’instint de disparar. Vaig ser caçador des dels 8 fins als 46 anys. Hi ha una part addictiva, i potser en el subconscient tinc el caçador però, racionalment, me n’he distanciat. Abans caçava i ara faig projectes de conservacionisme. No he tornat a matar i estic més en contacte amb la fauna i la natura que mai.

Llavors, està vacunat?

No he tornat a matar, però encara conservo lligams amb la caça. Reconec que m’agraden les armes, que és la part tòxica de la caça, però a poc a poc me’n vaig desvinculant i cada cop em sento més lluny de la meva vida anterior i més satisfet amb la nova. Estic en fase de reducció, no d’eliminació, i l’objectiu final és abandonar qualsevol vincle amb les armes. M’he desprès de gairebé totes les armes. Però he renovat la llicència.

Amb armes serà més fàcil recaure.

Més que una recaiguda, el que més em sorprèn són els entrebancs que em trobo per tirar endavant els projectes conservacionistes. És més fàcil gestionar mort que vida. En dos minuts tens una llicència de caça, però per fer fotos d’ocells sensibles et demanen un currículum. Per ser anellador d’ocells has de fer un curs de dos anys i anellar 100 espècies. Per matar els ocells només cal una llicència d’armes. No té cap sentit.

Més control al caçador?

L’examen teòric hauria de ser més profund i complicat. El coneixement filtra, el desconeixement no. Crec que el problema no és la caça sinó com es controla.

¿Més control per aturar els furtius com l’homicida dels dos agents rurals a Aspa?

Va ser un accident laboral multifactorial. S’haurien de fer tests psiquiàtrics per endevinar si el caçador és sincer en les respostes i aplicar els mateixos criteris que per a la conducció. Si es va a caçar no s’ha de beure i calen controls de drogues.

Armaria els agents rurals?

Més que armar-los, caldria millorar l’autoprotecció, donant-los casc i armilla. A l’hora d’acostar-se al caçador per examinar l’arma, s’hauria de deixar l’arma sempre a terra. Però també els propietaris de vedats haurien de preocupar-se de qui autoritzen a caçar al seu terreny. Cal tornar als orígens, que el caçador i els agents es coneguin.

Què són els estimaocells?

Són fruit d’un taller per buscar un mètode pacífic per espantar els ocells, de manera legal, sense trampes, balins ni verins. La meva idea és que cada poble de l’Urgell tingui una plantada d’estimaocells i iniciar projectes: observatori de fauna, caixes-nius, xerrades. Ara ho fem a Vallbona, Bellpuig, a l’estany d’Ivars o Sant Martí de Maldà.

La visió amable de l’espantaocells.

Exacte, hem canviat el nom perquè estimem els ocells; li hem donat la volta als espantaocells, que, per cert, s’estan substituint per CD o ampolles. Als tallers, les famílies fan el seu propi estimaocells i s’encarreguen de cuidar-lo. Com a cap tenen nius, on l’ocell entra per criar i menjar. L’ocell conviu amb la figura humana i queda demostrat que els humans, si som pacífics, no espantem.