ERC condiciona el suport al pla d'allotjaments turístics de Colau a una consulta ciutadana

ERC de Barcelona ha plantejat dues condicions principals per donar suport al Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), entre les quals demana una consulta ciutadana sobre tres hotels projectats en zona 1, és a dir, en les ubicacions més saturades des del punt de vista turístic. Són l'alberg de la Vila Olímpica, l'hotel de les Drassanes i l'hotel del Rec Comtal.

Els republicans també reclamen un pla de xoc contra els apartaments turístics il·legals, amb un mínim de 100 inspectors i un calendari per acabar amb aquest fenomen. ERC insta el govern municipal a escollir entre un acord amb les esquerres o buscar l'abstenció de CiU i C's. "Nosaltres ara estem en el 'no'", ha avisat el líder d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch. Per poder aprovar aquest pla en el ple de gener, hauria de votar-se en comissió la setmana que ve i aprovar-se ja aquest dijous en comissió de govern.

El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha avisat que es mantindran "ferms" en aquestes condicions i que no donaran suport al PEUAT si no es compleixen. Els republicans també demanen que s'incorporin com a zona 1 (de decreixement turístic) Sant Antoni, Poblenou, Hostafrancs i la Vila Olímpica. La CUP també fa una petició similar. També aposten per incentivar la reducció de places en les zones més saturades.

Coronas també ha posat de manifest les "discrepàncies" que hi ha en el si del govern en aquesta matèria, entre BComú i PSC, i ha avisat que abans de prendre una decisió comprovaran no només si s'han acceptat les al·legacions d'ERC, sinó també si s'ha arribat a algun acord amb CiU i C's.

Perquè el PEUAT pugui ser aprovar en el ple del mes de gener, cal que s'aprovi en comissió la setmana vinent i que passi per comissió de govern dijous. Si no, s'haurà de deixar per al mes de febrer, probablement en convocatòria extraordinària per tal de complir terminis abans que venci la moratòria de Gràcia, que acaba a mitjans de març.