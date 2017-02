ERC carrega contra Colau per la campanya que anima veïns a denunciar pisos turístics

El líder del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha carregat aquest dilluns contra el govern d'Ada Colau i la seva gestió de la campanya de denúncies veïnals contra pisos turístics. Segons ha destapat l'ARA, les denúncies que es feien a través del web habilitat per l'Ajuntament no són anònimes, i el consistori facilita als incriminats totes les dades dels acusadors, des del DNI fins al mòbil. En un comunicat, Bosch ha mostrat la seva preocupació pel cas perquè genera una doble indefensió: "la de patir els pisos turístics i la de no saber que les teves dades estan ben custodiades". "És una mostra de menyspreu per a totes les persones que van decidir denunciar la il·legalitat, perquè es troben de cop en un estat d'indefensió", ha assegurat Bosch.

Barcelona no garanteix l’anonimat dels

que denuncien pisos turísticsColau va enviar el 28 de juliol de l’any passat 800.000 cartes als ciutadans en què advertia que hi havia una oferta submergida d’apartaments turístics i demanava als veïns que denunciessin per evitar que aquesta pràctica s'imposés. Per aquest motiu es va posar a disposició dels ciutadans una pàgina web amb un formulari per denunciar i un telèfon gratuït. Les persones que han sigut denunciades pels seus veïns pel fet de tenir un apartament turístic il·legal poden saber qui són aquests veïns. De fet, poden tenir accés al seu número de DNI, al seu telèfon mòbil, al seu any de naixement i fins i tot poden arribar a saber en quin idioma es comuniquen.

Alfred Bosch ha recordat el pla de xoc contra els pisos turístics il·legals que va exigir ERC al govern per negociar el Pla d'Allotjaments Turístics (PEUAT), i ha assegurat que notícies com aquestes suposen "un pal a la roda important per lluitar contra aquest fenomen".

La campanya de denúncies veïnals pels pisos turístics també va ser el motiu pel qual es van disparar les queixes a la Síndica de Barcelona, on la gestió del turisme va ocupar la segona posició de protestes veïnals.