ERC presenta una moció per revocar l'espanyolització dels senyals d'Esplugues

El grup municipal d'ERC d'Esplugues de Llobregat ha registrat aquest dijous una proposta per intentar revocar la moció de Ciutadans aprovada el passat mes de març per castellanitzar els senyals de trànsit. El regidor republicà Oriol Torras ha explicat a l'ARA que confien que el PSC es pugui sumar a la seva moció. Els socialistes, que governen a la ciutat juntament amb el PDECat, van votar a favor de la moció de Ciutadans "per imperatiu legal", segons va dir l'alcaldessa, Pilar Díaz. El canvi d'idioma hauria d'efectuar-se a l'octubre.

La proposta dels republicans demana "un informe jurídic vinculant a la Secretaria de l'Ajuntament d’Esplugues perquè no és obligatori retolar els senyals de trànsit en més d’una llengua oficial". Els republicans citen l'Estatut d'Autonomia per defensar que, a Catalunya, els senyals de trànsit han d'estar en català. La moció d'Esquerra, que es discutirà el dia 17 maig, demana que fins que no estigui realitzat l'estudi del secretari no entri en vigor la moció de Ciutadans.

Ciutadans reclama que les senyals estiguin en castellà i assegura que així ho determina la norma. La llei de seguretat viària fixa que “els senyals s’expressaran almenys en l’idioma espanyol oficial de l’Estat”.