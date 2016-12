“Una abraçada a temps et pot salvar la vida”

Té molts projectes en cartera. A la tardor va desembarcar a La Roca Village amb #DestinationHappy, un conjunt escultòric mòbil de deu figures. Fins al 31 de desembre exposa la seva obra a la galeria A de Arte de Saragossa en una mostra titulada Hacer y deshacer. I ja prepara una exhibició a la nova galeria Cromo de Barcelona per a l’any 2017. Amb una obra que triomfa a l’Àsia i als Estats Units i que s’ha fet també un lloc en el difícil mercat local, Eva Armisén és una de les pintores més exitoses (i tendres) del moment.

Les seves pintures solen transmetre emocions positives. ¿Com quadra això amb el bombardeig permanent de males notícies que vivim?

Penso que ara, massa sovint, les coses positives queden soterrades sota les negatives. A les xarxes socials i als mitjans de comunicació hi ha una tendència a exagerar les crítiques, a quedar-se amb la part dolenta. I la vida també té un cantó bondadós que hem de reivindicar. En la meva feina, procuro plasmar el que m’emociona, que no són sempre fets positius, però moltes vegades sí.

En definitiva, es fixa en les petites coses que ens poden arrencar un somriure.

Però és que jo no considero que aquestes coses siguin petites. Per exemple, que algú t’allargui la mà quan la necessites o et faci una abraçada a temps... Són gestos que et poden salvar la vida!

Sovint el seu art s’ha etiquetat precisament de naïf, de massa feliç.

Jo no he sigut mai un d’aquells artistes dels quals la gent compra quadres com a inversió, per vendre’ls al cap d’uns quants anys i guanyar diners. A mi quan em compren un quadre és normalment perquè, d’alguna manera, ha activat un sentiment: de felicitat, nostàlgia, del que sigui... M’arriben històries precioses. Per exemple, de famílies que s’han reunit per regalar-li un quadre meu a l’àvia que fa 80 anys. Sí, és cert que sovint etiqueten els meus quadres de feliços. I què? És difícil despertar felicitat i me’n sento orgullosa!

Com es pren les crítiques?

Les crítiques a la meva feina m’afecten, però el cert és que no m’amarguen fins al punt d’impedir-me continuar. Amb el pas del temps he après a relativitzar. Recordo les primeres exposicions que vaig fer, estava nerviosíssima. Ara procuro no fer tants drames. Què significa l’èxit o el fracàs? ¿He d’entendre que perquè una exhibició tingui èxit sóc una diva? I que si, per contra, és un fracàs, ningú m’aprecia? Doncs no, fracassi o triomfi, jo continuaré sent la mateixa. Si hi ha una cosa que em caracteritza, és que sóc tossuda. No sé on vaig llegir que hi ha molta gent que té talent al món. Però amb talent i constància? Això ja no es veu tant. Jo procuro ser tossuda i apassionar-me i i buscar noves vies.

¿Hi ha molt de vostè en les seves pintures?

Sí, la meva pintura és narrativa i autobiogràfica. Encara que no ho sembli, sóc una persona molt tímida. I, des de sempre, he comunicat el que sentia a través de les meves pintures, que solen anar acompanyades d’un petit text.

Quin és el seu primer record dibuixant?

De petita no era una dibuixant especialment bona. Però, d’adolescent, ja a BUP, vaig tenir una professora de dibuix magnífica que em va transmetre tot el seu amor per la professió. Realment m’adono de la importància de topar amb un professor que et motivi i et faci treure el millor de tu. Jo vaig tenir molta sort: sense aquella professora, potser la meva història ara seria diferent.

Vostè sempre s’ha caracteritzat per la diversificació. La seva obra ha estat en galeries d’art, però també ha provat altres formats, com la iniciativa escultòrica del projecte #DestinationHappy que hem pogut veure a La Roca Village aquesta tardor.

Sí, el món de l’art és molt difícil. Però no impossible. Encara recordo quan, tot just sortida de la carrera de belles arts, em vaig presentar a la fira Arco amb un dossier amb la meva feina. Ningú no em va fer ni cas! Però vaig anar descobrint que hi havia molts camins, moltes possibilitats... He treballat amb galeries d’art però no m’he tancat les portes a altres experiències.

¿Alguna d’especialment gratificant?

Estant a Xangai vaig llegir al diari un article sobre unes dones d’una illa de Corea del Sud que, des del segle XVII, se submergeixen al mar per pescar. Sense bombones ni res. Algunes arriben a profunditats de 30 metres. Em va fascinar el seu estil de vida i les vaig voler conèixer. Un cop allà, em van explicar que no bussegen amb bombona perquè llavors els seria massa fàcil pescar i acabarien de pressa amb els recursos marítims... Creuen molt en el fet que ha d’existir un equilibri entre elles i el mar. Arran d’aquesta visita, he col·laborat dibuixant-les amb la candidatura que han presentat per ser considerades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i amb el documental Breathing underwater. En veure un dels meus dibuixos, una d’aquestes dones bussejadores es va emocionar i va començar a plorar. És el que té de bonic pintar, que crees una espècie de llenguatge universal amb el qual tothom t’entén.