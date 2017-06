“Em preocupa que el bisbe perjudiqui la imatge de Solsona”

“Em pregunto si el fenomen creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no deu ser degut al fet que, en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda”, afirmava el bisbe de Solsona, Xavier Novell, en el full diocesà del 21 de maig. El text ha causat polèmica a tota la diòcesi i Novell ha hagut de demanar disculpes als pares que s’hagin sentit ofesos. En una carta ha assegurat que “no volia ofendre ningú i que en cap cas pretenia fer aquesta relació exclusiva”.

Les primeres reaccions van arribar des de l’Ajuntament de Solsona, que va mostrar el seu rebuig a través de les xarxes socials, mentre els alcaldes de Cervera i Mollerussa i entitats contra l’homofòbia demanaven al bisbe que es desdigués. Ha calgut més d’una setmana perquè hagi arribat aquesta rectificació.

Dilluns l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, va explicar que la setmana passada havia trucat al religiós perquè fes una rectificació pública. L’alcalde es va mostrar contundent en el seu rebuig a les paraules de Novell i va dir que han precipitat un debat sobre la relació de l’Ajuntament amb el bisbat. La primera conseqüència es notarà en la celebració del Corpus -el 18 de juny-, tot i que Rodríguez no vol avançar encara quina mesura adoptaran. Abans farà extensiva la proposta a la resta de forces municipals en una reunió “imminent”. Fonts del consistori apunten que és probable que la comitiva municipal no participi en la processó del Corpus, com és tradicional, i tampoc es convidarà el bisbe a la tarima presidencial. Novell tampoc preveia anar-hi, ja que té un viatge programat.

Debat al carrer

Diverses associacions de veïns no veuen amb bons ulls aquestes declaracions, tot i que creuen “que la situació s’ha magnificat”, assegura Imma Serra, vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de Solsona. “No sóc de la veta del bisbe ni de bon tros, però crec que tampoc calia fer pintades a la porta de la catedral”, assegura Serra. Fa referència a unes pintades que van aparèixer el dia després de fer-se públiques les declaracions del bisbe, en què es podia llegir amb lletres vermelles “God is gay ” [Déu és gai]. Es van netejar de seguida però la gent del municipi es preocupa per aquest conflicte amb una institució com el bisbat, que a Solsona té molt pes. “En una ciutat pacífica com la nostra aquestes tibantors no són bones. Jo crec que amb el temps tot tornarà a la normalitat i suposo que Novell rectificarà i dirà que no es va explicar bé”, afirmava Serra dimecres, anticipant-se al que va passar ahir.

El Jordi, un altre veí, és molt contundent i creu que “la repercussió mediàtica ha sigut molt exagerada”. “El que més em preocupa és que el bisbe, amb les seves accions i paraules, perjudica la imatge i el nom de Solsona arreu”, afirma. I afegeix: “No soc l’únic que pensa que el bisbe escriu cada setmana i fa la sensació que només s’ho llegeixen els quatre feligresos, i ara sembla que tothom del poble s’ho hagi llegit. Això no és bo per a la institució que representa, que és l’Església”.

Dimarts el consistori de Cervera el va declarar persona non grata i va instar el Parlament a fer el mateix en “defensa dels drets dels homosexuals”. El text de la moció, defensat per l’alcalde Ramon Royes arran de l’escrit de fa dos diumenges, va ser aprovat amb els vots a favor de tres dels quatre regidors del PDECat -un regidor se’n va desmarcar després-, un de la CUP i un regidor no adscrit que forma part del govern tot i que es va presentar pel PPC. Les paraules de Novell també han generat rebuig en col·lectius socials. Una entitat LGTBI, Colors de Ponent, va censurar-lo, i diumenge el bisbe va haver de sortir escortat de l’església parroquial de Santa Maria de l’Alba, a Tàrrega, per la forta escridassada de les persones que van concentrar-se a la plaça Major. Des de l’Ajuntament de Mollerussa també s’han reprovat les paraules del bisbe, i l’alcalde, Marc Solsona, ha mostrat la seva decepció per aquestes afirmacions, perquè la capital del Pla d’Urgell, com Cervera, forma part d’aquesta diòcesi.

Recentment, el bisbe de Solsona també havia aixecat polèmica per la seva decisió de prohibir la celebració d’actes laics, com obres de teatre, en recintes religiosos.