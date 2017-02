Endesa i Gas Natural renuncien al contracte de la llum de Barcelona perquè estableix obligacions contra la pobresa energètica

Endesa i Gas Natural han renunciat a presentar-se al nou contracte municipal de subministrament elèctric de l'Ajuntament de Barcelona perquè discrepen amb una clàusula relacionada amb la pobresa energètica que permetia sancionar-les en cas d'incomplir la llei catalana. El consistori establia l'obligació que les companyies guanyadores del contracte havien de signar, abans de sis mesos, un conveni de "corresponsabilitat" en matèria de pobresa energètica.

Tal com ha avançat aquesta tarda El Periódico, les dues companyies s'oposen frontalment que abans de tallar el subministrament a una família hagin de sol·licitar un informe als serveis socials per saber si són persones en risc d'exclusió social, així com es resisteixen a establir mecanismes d'informació sobre les tarifes socials i altres ajuts acordats en el front comú institucional per abordar la pobresa energètica. De fet, Endesa i Gas Natural han presentat un recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que depèn de la Generalitat, perquè verifiqui l'adequació a la llei dels requisits del concurs.

Fonts d'Endesa, la companyia titular fins ara d'aquest contracte, i de Gas Natural, han assegurat a Efe que no s'han presentat al concurs perquè desconeixen les implicacions exactes de l'esmentada clàusula, perquè això suposaria subscriure un compromís "a cegues".

De la seva banda, fonts de l'Ajuntament han confirmat a Efe que les dues companyies no s'han presentat al contracte, valorat en 65,2 milions d'euros, repartits en tres lots, sinó que només han acudit al contracte comercialitzadores petites o mitjanes.

Aquest nou contracte, per a l'enllumenat dels carrers i per al subministrament elèctric dels edificis municipals, ha d'entrar en vigor el 25 de març, té una durada d'un any, prorrogable a un altre, i és l'últim que s'adjudica a una comercialitzadora privada, ja que l'Ajuntament aspira a crear una comercialitzadora d'energia pública.

La tinent d'alcaldia d'Ecologia ,Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha celebrat el fet, dient que "l'oligopoli es queda fora del contracte municipal de Barcelona"