Endesa i Nexus guanyen un contracte temporal per subministrar la llum a Barcelona

Nou capítol en l'enrevessat contracte elèctric de Barcelona. Endesa i Nexus subministraran temporalment la llum a l'Ajuntament de Barcelona perquè han guanyat el contracte pont que l'Ajuntament va fer mentre espera que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic emeti una sentència definitiva sobre el contracte elèctric.

De moment, doncs, Endesa ha aconseguit els contractes de subministrament per als edificis municipals i l'enllumenat dels carrers, mentre que Nexus ha aconseguit el lot ECO, generador d'energia verda. Es dona el cas que Endesa, que ara ja subministrava el servei, ha guanyat aquest contracte tot i que no es va presentar al concurs inicial.

La polèmica arrenca de fa unes setmanes, quan l'Ajuntament va treure a concurs el contracte de la llum per 65 milions d'euros, però Endesa i Gas Natural no hi van concórrer i el van impugnar perquè creien que les clàusules de l'Ajuntament contra la pobresa energètica eren discriminatòries. El seu argument era que les companyies petites operen al mercat lliure i per tant no han de fer front als compromisos respecte als clients en situació de vulnerabilitat.

Davant del pols judicial, el consistori va haver de crear un contracte pont a l'espera que es resolgués la batalla judicial pel contracte definitiu. Amb la decisió d'aquest divendres, l'Ajuntament conclou el procés de negociació d'aquest contracte temporal de 3 mesos (prorrogable 3 mesos més).

És, doncs, la segona victòria de la companyia elèctrica en només dues setmanes. La primera es va produir fa només uns dies, quan el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va donar la raó a la companyia elèctrica i va anul·lar el concurs públic. El Tribunal va admetre els recursos d'Endesa contra el plec de condicions i l'anunci de licitació del concurs i els va anul·lar tots dos en considerar que la clàusula contra la pobresa energètica no s'ajusta a la legalitat. Aquesta victòria judicial no ve de nou, perquè Endesa ja havia guanyat una batalla abans, quan va aconseguir paralitzar el contracte de la llum en interposar un recurs davant del tribunal perquè verifiqués si els requisits vulneraven la llei.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, ha instat les empreses guanyadores i la resta de companyies del sector a signar els convenis impulsats pel front comú de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, les quatre diputacions i les entitats municipalistes catalanes, que les coresponsabilitza alhora de fer front a la pobresa energètica.

Des de l'Ajuntament es reitera que aquest és l'últim concurs de subministrament elèctric previ a la posada en marxa de la comercialitzadora d'energia elèctrica municipal, que gestionarà de forma integrada la generació d'energia elèctrica de fonts renovables i la comercialització dels excedents com els consums, en el seu cas, a les llars de la ciutat i els ens municipals, i que vincularan generació energètica renovable i local i consum.