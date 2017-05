Enric Millo, sobre les cues del Prat: "Quan Neus Munté va acusar l'Estat de sabotatge devia tenir un mal dia"

Segueix el xoc entre la Generalitat i el govern de l'Estat per les cues a l'aeroport del Prat, cronificades des que es va posar en marxa el nou control de passaports, reforçat coma mesura antiterrorista. El govern de la Generalitat va acusar dimarts l'executiu de Rajoy de "sabotejar" Catalunya amb el caos del Prat. En declaracions aquest matí a RAC1, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha afirmat que "quan Neus Munté va acusar l'Estat de sabotatge devia tenir un mal dia". Pel que fa a la reunió d'urgència convocada ahir, Millo ha justificat que no es convidés la Generalitat "perquè no té cap competència" a l'aeroport.

Després de la reunió d'ahir, el govern espanyol va afirmar que es donava un mes per solucionar les cues de l'aeroport. Entre les mesures, va anunciar l'arribada de 40 nous aparells verificadors de documentació abans d'aquest estiu, la qual cosa permetrà afrontar els pics de trànsit aeri. Durant l'entrevista a RAC1, Millo ha explicat que 20 d'aquests aparells està previst que arribin la setmana que ve. El delegat del govern espanyol també ha defensat que la falta de verificadors no és un problema de Barcelona, i passa també a altres aeroports d'Espanya. "A Barajas no passa perquè no està experimentant el creixement del Prat. Barajas té una infraestructura ben adaptada", ha dit.

Comissió de seguiment catalana

Segons va explicar ahir l'executiu de Rajoy, la compra del nou material anirà acompanyada d'un augment de la plantilla d'agents de la Policia Nacional que treballen a la infraestructura barcelonina. Concretament arribaran mig centenar d'efectius, que se sumaran als reforços de la setmana passada. La Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i el Prat i la Cambra de Comerç de Barcelona, membre del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), van celebrar l'anunci, però no es conformen amb "bones paraules" i lamenten que no se'ls hagin explicat aquestes mesures de viva veu.

Per aquest motiu, han decidit impulsar una comissió de seguiment, similar a la que es va crear l'any passat arran del caos de Vueling, que es reunirà setmanalment i tindrà com a missió "monitoritzar" el compliment dels compromisos. "No en tenim prou en aquests moments amb bones paraules, no en tenim prou amb anuncis que no puguin ser avaluables, necessitem una alta dosi de compromís", ha reblat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Han convidat l'Estat i Aena a sumar-s'hi.