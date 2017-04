Ensenyament preveu aprovar el maig el protocol contra la violència als professors

El Departament d'Ensenyament preveu aprovar el maig un protocol de prevenció i actuació en casos de violència a treballadors de centres de la Generalitat. Reclamat després que el professor Abel Martínez fos assassinat per un alumne a l' Institut Joan Fuster de Barcelona el 20 d'abril del 2015, el protocol incorporarà accions preventives i actuacions en cas d'agressió. També establirà els circuits per donar-hi la resposta adequada, segons han assenyalat fonts del departament.

El document s'està consensuat amb un equip de treball format per Ensenyament i representants de sindicats i, quan s'aprovi a la comissió paritària, se'n presentaran els detalls. Abel Martínez, nascut a Lleida el 1979, va ser assassinat a l'institut barceloní on estava fent una substitució després que un alumne li clavés un ganivet al pit. Aquest dijous farà dos anys de la seva mort.

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ja va anunciar fa un any, en un acte de record a Abel Martínez a la Universitat de Lleida, on havia estudiat, que estaven redactant un protocol per protegir els treballadors docents.