Ensenyament convoca oposicions per a 40 places al cos d'inspectors

El departament d'Ensenyament ha publicat aquest dijous la convocatòria d'oposicions per al cos d'inspectors d'aquest departament. En total, són 40 places de promoció interna per millorar i garantir l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Per participar a la convocatòria cal pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent i acreditar una antiguitat mínima de 6 anys com a funcionari de carrera d'un cos docent. És per tot això que el procés és de promoció interna i no suposa un increment de la plantilla de la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Actualment, hi ha un total de 243 inspectors que formen part de la plantilla d'aquest cos. La primera prova de la fase d'oposició tindrà lloc la primera quinzena de juny. La resta de proves i la realització de la fase de concurs es preveuen durant el primer trimestre del curs 2017-2018.

Els requisits i el calendari de les places per al cos d'inspectors d'Ensenyament es poden consultar a la pàgina web del departament.