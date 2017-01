Ensenyament desautoritza un institut de la Seu d'Urgell que volia posar càmeres a les aules

L'institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell ha instal·lat càmeres de videovigilància en algunes aules pels alts nivells de conflictivitat que registra. Les càmeres, que estava previst que comencessin a funcionar la setmana que ve, però, han estat desautoritzades pel departament d'Ensenyament, segons han confirmat a Efe fonts de la conselleria.

La instal·lació de les càmeres, que s'ha fet sense comunicar-ho al departament d'Ensenyament, obeïa a una petició formulada per l'equip docent del centre. Pretenia dissuadir els alumnes de cometre actes vandàlics, i per aquest mateix motiu ja es van instal·lar càmeres a l'exterior de l'edifici, a les aules d'informàtica, al laboratori, als passadissos i al pati de l'institut, segons han avançat diversos mitjans.

Fonts del departament d'Ensenyament han reconegut a Efe que desconeixen si les càmeres estan realment instal·lades, encara que han assenyalat que, en cas que fos d'aquesta manera, "el centre ha de notificar-ho a la direcció de serveis territorials abans de posar-les en marxa", i han afegit que "aquest pas no s'ha donat".

Les mateixes fonts han assenyalat que, per poder instal·lar el sistema de vigilància, l'escola ha de justificar les causes de la decisió, que han de ser greus. A més, l'institut ha d'explicar al departament d'Ensenyament els passos previs portats a terme per solucionar el conflicte, que han d'incloure la petició d'ajuda a l'Ajuntament, segons han assenyalat les fonts.