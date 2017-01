Ensenyament eliminarà els punts per ser celíac a la preinscripció escolar del curs 2018-19

Evitar les trampes i combatre la segregació. Per aconseguir-ho, el departament d'Ensenyament anul·larà els punts complementaris de la preinscripció per malaltia digestiva crònica (com la celiaquia, entre d'altres) a partir del curs 2018-19. Així ho ha anunciat la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, acompanyada pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, després d'una reunió amb els agents de la comunitat educativa i grups parlamentaris per prevenir la segregació escolar.

Segons ha apuntat Ruiz, aquest any no s'implantarà el canvi perquè no hi ha temps per poder modificar el decret d'admissió d'alumnes, però sí que "s'intensificaran les mesures de control". Per exemple, es vigilarà que realment es tracti d'una malaltia digestiva crònica que pugui afectar el desenvolupament de l'alumne a l'escola i no només una al·lèrgia a un aliment concret. Actualment les malalties digestives cròniques sumen 10 punts a la preinscripció.

Una altra de les mesures que s'implantarà el curs 2018-19 és la incorporació de punts específics per als centres d'alta complexitat. És a dir, que, entre d'altres, es podran donar punts específics a famílies no immigrants per facilitar la seva entrada a centres amb molta immigració. "L'equitat va mes enllà de les polítiques d'un procés d'admissió. És un fet complex que no pot liderar una sola administració. No existeix una solució màgica però sí que hi ha coses per millorar la distribució de l'alumnat", ha apuntat la consellera.

Per a Ruiz un bon exemple seria el model de Vic (on es potencia la distribució de l' alumnat immigrant, però ha assegurat que no s'implantarà aquest model a tot Catalunya. "No hi pot haver mesures iguals per a tothom perquè cada municipi té una realitat diferent", ha apuntat. En aquest sentit ha assegurat que s'implantaran les mesures en funció de cada poble perquè que hi ha llocs amb sobreoferta i d'altres amb sobredemanda.

Modificacions del decret a banda, aquest any Ensenyament sí que potenciarà les comissions de garanties d'admissió i farà un document d'instruccions sobre la "utilització activa dels instruments per a la distribució equilibrada de l'alumnat". En concret s'abordarà la gestió dels possibles canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d'ofici i la limitació de les matrícules fora de termini en centres socialment desafavorits. També es potenciarà el procediment de detecció de l'alumnat amb necessitats educatives especials i el procediment d'informació de les places vacants als centres. Totes aquestes mesures estan recollides en els dos informes que va presentar el Síndic al Parlament.

Un altre dels acords als quals s'ha arribat a la reunió és el de potenciar els àmbits locals. D'entrada Ensenyament recomanarà que els ajuntaments parlin amb els serveis territorials perquè hi pugui haver una distribució més equilibrada modificant la zonificació escolar a l'hora d'inscriure's. El departament també recomana els pactes locals amb la participació dels centres escolars per modificar l'oferta de places i així evitar situacions de sobreoferta.

Un altre dels acords és potenciar la transparència. Això vol dir que es publicaran les llistes d'espera de les escoles, entre altres mesures.